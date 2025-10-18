Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 октября 2025 в 16:03

Стало известно, в каком российском фильме может сняться Стивен Сигал

Шоумен Барецкий: Сигал снимется в русской версии боевика «Терминатор»

Стивен Сигал Стивен Сигал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский актер Стивен Сигал может сыграть в российской версии «Терминатора», заявил NEWS.ru шоумен Стас Барецкий. Собеседник отметил, что Сигалу достанется роль противника культового киборга. Барецкий добавил, что сам перевоплотится в терминатора.

Да, мой агент работает с Сигалом. Мы будем снимать «Терминатор. Русская версия». Так и будет называться. Сигал сыграет его противника, а Терминатора сыграю я, мне сделают грим. Мы возродим историю из первой части, когда Терминатор — злодей, а Стивен Сигал с ним сразится, — добавил Барецкий.

Артист подчеркнул, что сейчас решается вопрос об авторских правах. По его словам, в фильме будет минимум спецэффектов.

Вообще, «терминатор» — русское слово. Помните, как пел «Ленинград»: «Я — терминатор». Что касается прав, мы с ними работаем. За деньги все возможно. Фильм бомбанет, мы откажемся от ИИ, от спецэффектов. Помните, как снимали «Челюсти»? У них была акула-робот, которая двигалась, а не компьютерная графика. По поводу премьеры — мы торопимся. <…> Кино такое дело, занудное, — подытожил Барецкий.

Ранее Сигал заявил, что хочет вернуться в киноиндустрию. При этом он сообщил о желании сняться в российском фильме. 73-летний артист добавил, что уже запланировал предварительные шаги в этом направлении, но пока не будет делиться подробностями.

