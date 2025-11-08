Стивен Сигал снимется в России сразу в трех фильмах Стивен Сигал исполнит главную роль в трех совместных кинопроектах США и России

Три совместных российско-американских фильма с участием Стивена Сигала планируют выпустить в производство в 2026 году, сообщил ТАСС американский кинопродюсер Стивена Мао. Он отметил, что в рамках одного из проектов съемки пройдут в пяти локациях различных российских регионов, включая Алтай.

В следующем году мы планируем начать производство трех российско-американских фильмов с легендарным актером Стивеном Сигалом в главной роли. Не могу говорить много, но это остросюжетные драмы, действие которых разворачивается в России и других странах, — сказал Мао.

Он выразил уверенность в успешном запуске производства. Продюсер отметил, что все картины будут создаваться совместными усилиями американских и российских съемочных групп для укрепления связей между кинематографиями двух стран. Мао также раскрыл, что один из фильмов будет сочетать элементы боевика с философской составляющей, представляя собой «духовную историю».

Ранее шоумен Стас Барецкий в интервью NEWS.ru заявил, что Стивен Сигал может получить роль в российской адаптации фильма «Терминатор». По словам собеседника, актеру предложат сыграть персонажа, который будет противостоять знаменитому киборгу. Барецкий также сообщил, что сам планирует исполнить роль Терминатора.