11 декабря 2025 в 11:10

Известный американский актер анонсировал мировой показ фильма об СВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Документальный фильм «Во имя справедливости», повествующий о специальной военной операции на Украине, скоро будет представлен мировой публике, сообщил американский сценарист, режиссер, продюсер и актер Стивен Сигал. Он подчеркнул, что работа над его фильмом должна закончиться в течение двух месяцев.

Я продолжаю работать, надеюсь, что мы закончим этот замечательный документальный фильм «Во имя справедливости». Я планирую, что мы его представим масштабно на мировом уровне через шесть-восемь недель, — поделился Сигал.

Ранее актер выразил надежду, что кинематограф в США в будущем будет более объективным. Проблема американских фильмов кроется в том, что русских и арабов часто берут для образа «плохих парней», считает артист. По его словам, замечательные режиссеры и кинематографисты есть в России. С ними необходимо обмениваться опытом и сотрудничать.

До этого Сигал заявил, что хочет вернуться в киноиндустрию. Он сообщил о желании сняться именно в российском фильме. 73-летний артист добавил, что уже запланировал предварительные шаги в этом направлении, но делиться подробностями пока не стал.

