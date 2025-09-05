Голливудский актер занял место напротив Путина

Американский актер Стивен Сигал, являющийся специальным представителем МИД России по гуманитарным связям между Россией и США, был включен в список участников пленарного заседания Восточного экономического форума, сообщает ТАСС. Для него было зарезервировано место в первом ряду левого сектора.

Непосредственно напротив этого места расположена трибуна, с которой выступил президент Российской Федерации Владимир Путин во время пленарного заседания. Иностранные гости также приняли участие в сессии, среди них: премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар.

Сообщалось, что Сигал прибыл на пленарное заседание ВЭФ. Как писало РИА Новости, актер присутствует как гость на мероприятии.

Ранее Стивен Сигал совместно с сыном Домиником зарегистрировал в России компанию под названием «Хикари». Соответствующее общество с ограниченной ответственностью было внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 26 августа. Согласно данным реестра, новая фирма будет заниматься консультационной деятельностью в сфере коммерции и управления.

В 2016 году Сигал получил гражданство Российской Федерации. Позже в документальном фильме «Во имя справедливости» он заявил о готовности принять участие в специальной военной операции на Украине. Голливудский актер также выразил преданность президенту Владимиру Путину, отметив, что при необходимости готов пожертвовать жизнью за него. В мае 2025 года Сигал присутствовал на параде Победы в Москве, заняв место на одной из трибун.