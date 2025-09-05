Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 08:27

Голливудский актер занял место напротив Путина

Стивен Сигал стал участником пленарного заседания ВЭФ

Стивен Сигал Стивен Сигал Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Американский актер Стивен Сигал, являющийся специальным представителем МИД России по гуманитарным связям между Россией и США, был включен в список участников пленарного заседания Восточного экономического форума, сообщает ТАСС. Для него было зарезервировано место в первом ряду левого сектора.

Непосредственно напротив этого места расположена трибуна, с которой выступил президент Российской Федерации Владимир Путин во время пленарного заседания. Иностранные гости также приняли участие в сессии, среди них: премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон и премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар.

Сообщалось, что Сигал прибыл на пленарное заседание ВЭФ. Как писало РИА Новости, актер присутствует как гость на мероприятии.

Ранее Стивен Сигал совместно с сыном Домиником зарегистрировал в России компанию под названием «Хикари». Соответствующее общество с ограниченной ответственностью было внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 26 августа. Согласно данным реестра, новая фирма будет заниматься консультационной деятельностью в сфере коммерции и управления.

В 2016 году Сигал получил гражданство Российской Федерации. Позже в документальном фильме «Во имя справедливости» он заявил о готовности принять участие в специальной военной операции на Украине. Голливудский актер также выразил преданность президенту Владимиру Путину, отметив, что при необходимости готов пожертвовать жизнью за него. В мае 2025 года Сигал присутствовал на параде Победы в Москве, заняв место на одной из трибун.

ВЭФ
Стивен Сигал
Владимир Путин
форумы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рецепт яблочного пирога «Три стакана» с творогом: просто и оригинально
Простой рецепт яблочного пирога «Три стакана» с молоком: нашумевший десерт
Печем картофельную бабку с фаршем в духовке: сытный пирог по-белорусски
Тренер предупредила о неожиданном влиянии стресса на мышцы
Творожная запеканка без муки с манкой — самый простой и быстрый рецепт
Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Рецепт кабачковой икры с помидорами: угощение через мясорубку на зиму
Яблочный пирог «Три стакана»: простейший и вкусный десерт
Тыквенный суп-пюре: рецепт осеннего блюда
Бигос: тушеная капуста с мясом по-польски
«Медведь — он и есть медведь»: Путин о месте РФ в союзе с Китаем и Индией
Вяленые помидоры в духовке: итальянский рецепт любимой закуски
Болгарское лечо с морковью и острым перцем: пошаговый рецепт
Путин оценил, на сколько лет хватит запасов угля на Дальнем Востоке
Баклажаны «как грибы» на зиму: рецепт вкусной закуски
Жителям Москвы и Подмосковья рассказали о погоде 5 сентября
Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Путин одной фразой охарактеризовал проект «Сила Сибири-2»
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.