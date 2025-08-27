День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
27 августа 2025 в 14:58

Стивен Сигал открыл семейный бизнес по переработке отходов в России

Стивен Сигал зарегистрировал в ЕГРЮЛ фирму ООО «Хикари»

Стивен Сигал Стивен Сигал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американский и российский актер Стивен Сигал открыл в России бизнес. NEWS.ru выяснило, что соответствующее ООО «Хикари» было зарегистрировано в ЕГРЮЛ. Отмечается, что звезда Голливуда открыл фирму с сыном Домиником.

Регистрация в ЕГРЮЛ датируется 26 августа. В документе говорится, что фирма занимается консультированием в области коммерческой деятельности и управления. Сам актер пока не давал комментариев по этому поводу.

Соучредителем компании выступает бизнесмен Михаил Замарин. Он поделился с Telegram-каналом Mash информацией о том, что ООО будет заниматься не только продажами, но и переработкой грязного пластика.

Ранее стало известно, что Сигал окончательно покинул свой последний проект в России. По данным ЕГРЮЛ, в июле 2025 года он сложил полномочия гендиректора ООО «Пять элементов». Актер передал управление члену совета директоров компании «Водстрой».

В мае Сигал посетил парад Победы в Москве, приуроченный к 80-летию окончания Великой Отечественной войны. Помимо него на мероприятии собрались Владимир Машков, Екатерина Мизулина и Ярослав Дронов (SHAMAN).

Стивен Сигал
актеры
бизнесмены
Голливуд
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
33 года провала. Почему ОБСЕ не смогла разрешить конфликт в Карабахе
В России предложили поощрять трезвых граждан кешбэком и льготами
Арестованному мэру Владимира больше не рады в «Единой России»
Девочка-подросток упала с моста в реку и не всплыла
В Петербурге запустили движение по Невскому проспекту
Трамп получил совет, как провести саммит с Украиной
Жителям российского города запретили ночные катания на самокатах
Диверсия с ядом, болезни добивают солдат: новости СВО на вечер 27 августа
В России предложили отменить пенсионные баллы
Очевидец указал на странную деталь в исчезновении Свечникова в Босфоре
Франция готовит больницы к приему раненых из зон боевых действий
Подростка шесть дней лечили от ушиба вместо сепсиса, пока он не умер
Продукты с отрицательной калорийностью: правда или миф?
В Совфеде описали судьбу Евросоюза при вступлении Украины
Обнародовано последнее видео с пропавшим Свечниковым
МИД: Ереван не взял на себя обязательство перед Баку изменить конституцию
Две блогерши залезли на патрульное авто ради видео
Необычные соленые огурцы с медом и горчицей
Напавший на полицейских в Москве мигрант оказался членом ИГ
Ветра и леденящий холод до -1? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Дальше
Самое популярное
ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа
Россия

ВС РФ разносят энергетику и ПВД, сотни убитых: удары по Украине 26 августа

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа
Россия

Удар по узлу обороны и бегство элиты ВСУ: успехи ВС РФ к утру 26 августа

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа
Россия

Кровавая жатва «Солнцепека», котел для ВСУ: новости СВО на вечер 26 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.