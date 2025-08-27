Стивен Сигал открыл семейный бизнес по переработке отходов в России Стивен Сигал зарегистрировал в ЕГРЮЛ фирму ООО «Хикари»

Американский и российский актер Стивен Сигал открыл в России бизнес. NEWS.ru выяснило, что соответствующее ООО «Хикари» было зарегистрировано в ЕГРЮЛ. Отмечается, что звезда Голливуда открыл фирму с сыном Домиником.

Регистрация в ЕГРЮЛ датируется 26 августа. В документе говорится, что фирма занимается консультированием в области коммерческой деятельности и управления. Сам актер пока не давал комментариев по этому поводу.

Соучредителем компании выступает бизнесмен Михаил Замарин. Он поделился с Telegram-каналом Mash информацией о том, что ООО будет заниматься не только продажами, но и переработкой грязного пластика.

Ранее стало известно, что Сигал окончательно покинул свой последний проект в России. По данным ЕГРЮЛ, в июле 2025 года он сложил полномочия гендиректора ООО «Пять элементов». Актер передал управление члену совета директоров компании «Водстрой».

В мае Сигал посетил парад Победы в Москве, приуроченный к 80-летию окончания Великой Отечественной войны. Помимо него на мероприятии собрались Владимир Машков, Екатерина Мизулина и Ярослав Дронов (SHAMAN).