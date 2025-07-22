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22 июля 2025 в 10:09

Называвший себя русским Стивен Сигал бросил последний проект в России

Актер Стивен Сигал оставил компанию в России

Стивен Сигал Стивен Сигал Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актер Стивен Сигал окончательно ушел из своего последнего проекта в России, пишет «Коммерсант». Согласно данным ЕГРЮЛ, 17 июля 2025 года он сложил полномочия гендиректора ООО «Пять элементов», передав управление Владиславу Казаку, члену совета директоров компании «Водстрой».

ООО «Пять элементов» было зарегистрировано в 2023 году. Ранее Сигал покинул ООО «Русские ярмарки», ООО «Стивен Сигал групп» и ООО «Горки инвестмент компани».

В 2016 году Сигал получил российское гражданство. Позже в документальном фильме «Во имя справедливости» он признался, что готов принять участие в боевых действиях в рамках специальной военной операции на Украине. Голливудский актер также заявил, что, «если понадобится», умрет за президента Владимира Путина. В мае 2025 года Сигал посетил парад Победы в Москве и занял место на одной из трибун.

Ранее известный по культовым боевикам 80-х и 90-х голливудский актер Жан-Клод Ван Дамм обратился к президенту России Владимиру Путину и заявил, что хочет приехать в РФ. Он также выразил желание стать амбассадором мира.

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