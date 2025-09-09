В России определили единое время для изучения школьных предметов Минпросвещения определило единое время на изучение каждого предмета в школе

Министерство просвещения России определило единое время для изучения каждого предмета в школе, заявил на полях Восточного экономического форума глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, которые приводит РИА Новости, всего подготовлено около 30 вариантов расписаний. При этом школы могут адаптировать их под свои нужды.

Закреплено четкое время на изучение того или иного предмета, поурочное планирование. Представлено порядка 30 вариантов расписаний, которые, как примеры, школы могут использовать. Либо адаптировать тот или иной вариант расписания под свои условия, — сказал Кравцов.

В частности, ведомство усилило содержание, связанное с российской историей. Теперь на изучение предмета в 10-м и 11-м классах рекомендуется выделять по два часа в неделю. Кроме того, в 10-м классе Великой Отечественной войне должно быть посвящено не менее 18 уроков.

Ранее Кравцов прокомментировал инициативу депутатов об отмене домашних заданий для школьников. Он заявил, что данная форма закрепления знаний и пройденного материала является неотъемлемой частью учебного процесса.