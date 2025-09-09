Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 07:31

В России определили единое время для изучения школьных предметов

Минпросвещения определило единое время на изучение каждого предмета в школе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Министерство просвещения России определило единое время для изучения каждого предмета в школе, заявил на полях Восточного экономического форума глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, которые приводит РИА Новости, всего подготовлено около 30 вариантов расписаний. При этом школы могут адаптировать их под свои нужды.

Закреплено четкое время на изучение того или иного предмета, поурочное планирование. Представлено порядка 30 вариантов расписаний, которые, как примеры, школы могут использовать. Либо адаптировать тот или иной вариант расписания под свои условия, — сказал Кравцов.

В частности, ведомство усилило содержание, связанное с российской историей. Теперь на изучение предмета в 10-м и 11-м классах рекомендуется выделять по два часа в неделю. Кроме того, в 10-м классе Великой Отечественной войне должно быть посвящено не менее 18 уроков.

Ранее Кравцов прокомментировал инициативу депутатов об отмене домашних заданий для школьников. Он заявил, что данная форма закрепления знаний и пройденного материала является неотъемлемой частью учебного процесса.

ВЭФ
Минпросвещения
Сергей Кравцов
школы
школьники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 9 сентября
Юрий Антонов оставил поклонников без концертов из-за одной проблемы
В Иркутской области автомобиль чуть не сгорел из-за стиральной машины
Назван альтернативный способ экономить на ремонте квартиры
Творожные кексы без выпечки — готовятся за 10 минут: полезно, очень вкусно!
ВСУ вербуют убийц, трагический обстрел Сочи: новости СВО к утру 9 сентября
Боксер Дрозд назвал преимущества спортсменов в Госдуме
Военэксперт раскрыл ситуацию в донецком Кировске
Подозреваемый в убийстве генерала Кириллова в Москве согласился с арестом
Кадыров раскрыл подробности «удара возмездия» по генштабу ВСУ в Киеве
На пляже в Испании нашли акулу со следами зубов неизвестного хищника
Здоровье, тайные сын и дочь, поддержка СВО: как живет Юрий Антонов
«Как все люди»: в Кремле раскрыли, как Путин празднует день рождения
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 9 сентября: инфографика
В России определили единое время для изучения школьных предметов
Россиянам дали совет, в какое время года лучше искать новую работу
Роспатент не будет регистрировать товарный знак певца SHAMAN
Свыше 30 беспилотников заметили в небе над Россией ночью
Отца отравившихся детей из Красной Сопки признали виновным
Кусочек лета в банке: маринованные грибы с мандарином
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября
Регионы

Новые дроны «Ключ 10» и уход Зеленского: новости СВО на утро 7 сентября

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.