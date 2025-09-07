Саммит ШОС — 2025
В Минпросвещении «защитили» домашнее задание для школьников

Кравцов: домашнее задание для школьников давно является частью учебного процесса

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Домашние задания для школьников являются неотъемлемой частью учебного процесса, заявил РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Такими словами он прокомментировал инициативу депутатов об отмене этой формы закрепления знаний и пройденного материала.

Домашнее задание — это основная часть учебного процесса, есть во всех странах. Это закрепление пройденного материала, важный элемент обучения, — отметил Кравцов.

Его слова стали ответом на инициативу депутатов Госдумы от фракции «Новые люди», которые предложили сделать Новосибирскую область пилотным регионом по отмене домашних заданий в традиционном формате. Они аргументировали это тем, что школьники активно используют нейросети для выполнения работ, что негативно сказывается на формировании глубоких знаний и критического мышления.

Министр уточнил, что до недавнего времени в РФ отсутствовало нормирование объема домашних заданий, что могло приводить к перегрузке учащихся. Однако с 1 сентября введены единые нормы времени на выполнение домашних заданий: для первоклассников — не более часа, для учащихся второго и третьего классов — 1,5 часа, для четвероклассников — два часа. Эти нормативы, разработанные Роспотребнадзором, учитывают возрастные особенности детей и направлены на предотвращение чрезмерной учебной нагрузки.

Ранее детский психолог Дарья Дугенцова дала советы родителям, дети которых не хотят выполнять домашнюю работу. По его словам, школьников нужно заинтересовать предметом. Если ребенок поймет, для чего ему нужно учиться, то он не будет устраивать истерики.

