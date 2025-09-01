Родителям рассказали, как бороться с истериками школьников из-за «домашки»

Если школьник не хочет учить предмет, его нужно заинтересовать, посоветовала детский психолог Дарья Дугенцова. По ее словам, переданным LIFE.ru, если ребенок поймет, для чего ему нужно учиться, то он не будет устраивать истерики из-за домашнего задания.

Если ребенок поймет, для чего ему нужно учиться, то слез и нежелания будет в разы меньше. Дети часто плачут, когда их заставляют заниматься тем, что им совсем не нравится, — объяснила психолог.

В качестве примера она рассказала, что, если ребенок не любит математику, но хочет стать космонавтом, ему стоит объяснить, как этот предмет пригодится. В частности, без знания физики не полететь в космос, а без математики не понять физику.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов высказал мнение, что через несколько лет традиционное домашнее задание для школьников станет анахронизмом. По его прогнозу, образовательный процесс постепенно перейдет в онлайн-формат, а домашняя работа будет заменена цифровыми заданиями, адаптированными под каждого ученика.