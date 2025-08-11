В Госдуме заговорили об отмене домашнего задания в школах из-за ИИ Депутат Свинцов предрек переход домашних заданий в систему онлайн из-за ИИ

Через несколько лет домашние задания для школьников в традиционном понимании останутся лишь до определенного возраста, таким мнением после пресс-конференции «Мат под запретом. Соцсети очистят от нецензурной брани» с NEWS.ru поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Он уверен, что со временем домашнее задание перейдет в систему онлайн.

До какого-то возраста домашние задания будут ровно такие, какие они сейчас. <…> Но с определенного возраста, действительно, домашнее задание перейдет в систему онлайн, — убежден Свинцов.

Он добавил, что это произойдет не в ближайший год и даже не через пять лет, а скорее через 10 лет. Свинцов также уверен, что искусственный интеллект обязательно войдет в школьную программу. В частности, он будет выполнять роль учителя для детей.

Это будет фактически персональный учитель у каждого ребенка. Это будет обычный его знакомый учитель, просто оцифрованный, — считает депутат.

Ранее Свинцов прокомментировал сообщения о просьбе операторов связи заблокировать голосовые вызовы в зарубежных мессенджерах. Он выразил мнение, что запрет совершать звонки в мессенджерах будет контрпродуктивным. При этом депутат отметил, что технически Роскомнадзор сможет реализовать эту инициативу.