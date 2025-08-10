Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Госдуме оценили идею запретить звонки через WhatsApp и Telegram

Депутат Свинцов: идея запретить звонки в WhatsApp и Telegram контрпродуктивна

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Возможный запрет совершать звонки в мессенджерах будет контрпродуктивным, заявил в беседе с NEWS.ru зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, комментируя сообщения о просьбе операторов связи заблокировать голосовые вызовы в зарубежных мессенджерах. При этом, по его словам, Роскомнадзор технически сможет реализовать эту инициативу.

Я считаю, что это контрпродуктивно. Просто десятки миллионов наших граждан используют мессенджеры в рабочих целях, звонят своим родственникам за границу, если кто-то поехал отдыхать или просто живет за границей. Все уже очень давно привыкли использовать мессенджеры для голосовых сообщений и постоянного общения. Поэтому я надеюсь, что такая мера в России не будет применена. Однако считаю, что технически такая возможность имеется у Роскомнадзора и других наших служб. Надеюсь, что все-таки до этого не дойдет, — ответил Свинцов.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что национальный мессенджер MAX согласовал с ФСБ условия по обеспечению безопасности для доступа к инфраструктуре портала «Госуслуги». Он подчеркнул, что на данный момент ведутся технические работы.

