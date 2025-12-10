Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 14:31

Беспилотник ВСУ пытался атаковать Москву

Силы ПВО сбили дрон ВСУ над Москвой

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Силы ПВО сбили украинский беспилотник, который летел в сторону Москвы, написал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Он уточнил, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Силами ПВО Минобороны сбит БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что силы ПВО России ликвидировали 12 украинских БПЛА в воздушном пространстве нескольких регионов. Основная часть беспилотников перехвачена в Брянской и Московской областях.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали четыре региона России беспилотниками в ночь на среду, 10 декабря. По данным Минобороны, дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 20 целей.

Кроме того, 9 декабря премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов рассказал, что при атаке украинских беспилотников на Чебоксары 15 зданий получили повреждения. Он уточнил, речь идет в том числе о 10 жилых домах.

Москва
дроны
БПЛА
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Коммерческая недвижимость 2025–2030: что будет востребовано всегда
Стало известно о компромате Трампа на Зеленского и его жену
Бакальчук продал бывшей жене 1% в Wildberries
Генерал раскрыл цель дневной атаки ВСУ на Москву
Экс-нардеп ответил, может ли Зеленский готовить фальсификации на выборах
«Мыслим масштабами аттракциона». Как устроено шоу «История игрушек»
В России готовятся судить замешанных в махинациях на полмиллиарда рублей
В ГД призвали к консолидации для сохранения исторической памяти о ВОВ
«Продолжают продвигать мерзость»: Бородин о прилюдном жесте Бузовой
В Минобороны предупредили о новой атаке ВСУ на Россию
Росгвардия подвела итоги работы по изъятию оружия и взрывчатки за 2025 год
Семиклассница получила жуткие переломы, выпав из окна школы
Политолог оценил слова Зеленского о готовности к выборам на Украине
Кухня одной из стран Европы стала культурным наследием ЮНЕСКО
В московском метро мужчина с «розочкой» набросился на пассажиров
Путин назначил Кутомкина замсекретаря Совбеза России
Раскрыто содержимое «копилки» с вопросами к Путину перед прямой линией
В ФПБК рассказали, что ждет внука Пугачевой после возвращения в Россию
Суд вынес приговор по делу об убийстве, совершенному 25 лет назад
Дегтярев высказался о введении карты болельщика на матчах КХЛ
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.