Беспилотник ВСУ пытался атаковать Москву

Силы ПВО сбили украинский беспилотник, который летел в сторону Москвы, написал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Он уточнил, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Силами ПВО Минобороны сбит БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — сказано в сообщении.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что силы ПВО России ликвидировали 12 украинских БПЛА в воздушном пространстве нескольких регионов. Основная часть беспилотников перехвачена в Брянской и Московской областях.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали четыре региона России беспилотниками в ночь на среду, 10 декабря. По данным Минобороны, дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 20 целей.

Кроме того, 9 декабря премьер-министр Чувашии Сергей Артамонов рассказал, что при атаке украинских беспилотников на Чебоксары 15 зданий получили повреждения. Он уточнил, речь идет в том числе о 10 жилых домах.