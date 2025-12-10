Врач назвал признак, который поможет отличить грипп от простуды

Грипп начинается более внезапно, чем ОРВИ, рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета Иван Коновалов. По его словам, главная опасность гриппа заключается в его осложнениях.

Для гриппа характерно внезапное и острое начало: заболевший часто может назвать не только день, но и час, когда почувствовал себя плохо. Температура за несколько часов поднимается до 39–40 градусов, сопровождаясь сильной ломотой, головной болью и выраженной слабостью, — рассказал Коновалов.

Врач отметил, что сейчас наиболее распространены три вида гриппа: два подтипа гриппа А (H1N1 и H3N2) и одна линия гриппа В (Виктория). Он посоветовал не пренебрегать ежегодными вакцинами и мерами профилактики.

Ранее инфекционист Андрей Поздняков рассказал, что резкое повышение температуры, ломота в мышцах и суставах, головная боль и сильная слабость могут указывать на гонконгский грипп. Еще одним тревожным симптомом он назвал сухой кашель.