10 декабря 2025 в 12:32

«Желчь в чашке»: в США появился горячий шоколад с костным мозгом

В США начали продавать горячий шоколад с бульоном, сваренным на костном мозге

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Один из самых известных продуктовых магазинов Лос-Анджелеса Erewhon начал продавать горячий шоколад с бульоном, сваренном на костном мозге, сообщает New York Post. Новинка была создана совместно с компанией FOND Regenerative, которая производит костный бульон и заявляет о его пользе для пищеварения.

В состав напитка входит сам бульон с имбирем, кайенский перец, кокосовое молоко, а также кленовый сироп, какао-порошок и корица. Стоимость одной чашки — $11 (844 рубля). При это реакция покупателей оказалась противоречивой. Так, актриса и комик Джинджер Гонзага назвала такой шоколад «рвотой» и «желчью в чашке».

Ранее сообщалось, что прилетевшая из Вьетнама пассажирка пыталась провезти в своем багаже экзотический алкогольный напиток с мертвой коброй. Инцидент произошел в аэропорту Барнаула, где алтайские таможенники провели досмотр. Как выяснилось, россиянка приобрела сувенир на одном из рынков города Нячанг.

До этого нутрициолог Ольга Панова предупредила, что горячие кофе и чай обезвоживают и охлаждают организм, и зимой такой эффект может навредить человеку. Эксперт отметила, что контроль над питьевым режимом в отопительный сезон — залог здоровья и защита от вирусов.

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

