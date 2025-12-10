«Желчь в чашке»: в США появился горячий шоколад с костным мозгом В США начали продавать горячий шоколад с бульоном, сваренным на костном мозге

Один из самых известных продуктовых магазинов Лос-Анджелеса Erewhon начал продавать горячий шоколад с бульоном, сваренном на костном мозге, сообщает New York Post. Новинка была создана совместно с компанией FOND Regenerative, которая производит костный бульон и заявляет о его пользе для пищеварения.

В состав напитка входит сам бульон с имбирем, кайенский перец, кокосовое молоко, а также кленовый сироп, какао-порошок и корица. Стоимость одной чашки — $11 (844 рубля). При это реакция покупателей оказалась противоречивой. Так, актриса и комик Джинджер Гонзага назвала такой шоколад «рвотой» и «желчью в чашке».

