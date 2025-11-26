День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 16:46

Нутрициолог предупредила об опасности горячих напитков

Нутрициолог Панова: кофе и чай обезвоживают и охлаждают организм

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Кофе и чай обезвоживают и охлаждают организм, рассказала «Радио 1» нутрициолог Ольга Панова. По ее мнению, такой эффект может навредить организму в холодное время года.

Контроль над питьевым режимом в отопительный сезон — это залог здоровья и защита от вирусов, — рассказала Панова.

Нутрициолог посоветовала следить за потреблением обычной воды. По ее словам, не стоит пить зеленый чай перед выходом на улицу, а чашку кофе лучше запить стаканом простой воды.

Ранее гастроэнтеролог Александра Прозорова рассказала, что любителям пить кофе на пустой желудок лучше отказаться от этой привычки. Врач пояснила, что выпитый натощак напиток способен провоцировать нарушения в функционировании желудочно-кишечного тракта.

Читайте также
Стало известно о большой пользе чая для здоровья пожилых женщин
Здоровье/красота
Стало известно о большой пользе чая для здоровья пожилых женщин
Горячий чай через половинку апельсина: вкуснейший цитрусовый напиток для холодного вечера
Общество
Горячий чай через половинку апельсина: вкуснейший цитрусовый напиток для холодного вечера
Яркий, ароматный и бодрящий — этот апельсиновый раф стал для меня традицией: готовлю за 5 минут
Общество
Яркий, ароматный и бодрящий — этот апельсиновый раф стал для меня традицией: готовлю за 5 минут
Этот яблочно-карамельный латте заменил мне тыквенный — готовлю дома за 10 минут, как в лучшей кофейне
Общество
Этот яблочно-карамельный латте заменил мне тыквенный — готовлю дома за 10 минут, как в лучшей кофейне
Розы на зиму теперь укрываю только так — не вымерзают и не выпревают: секретный способ
Общество
Розы на зиму теперь укрываю только так — не вымерзают и не выпревают: секретный способ
чай
кофе
зима
нутрициологи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме ответили, кому будут оказывать медпомощь по ОМС
В Оренбуржье создали Центр инвестиций из стран БРИКС
Суд окончательно оставил аэропорт Домодедово в собственности государства
Греф предупредил о «катаклизме» при ужесточении льготной ипотеки
Военного прокурора внесли в базу «Миротворца»
Криминалист назвал вероятную версию попадания иголки в шоколадку «Марс»
Евросоюз раскрыл правду о подготовке ВСУ на Украине
Каллас назвала первый шаг на пути к завершению украинского конфликта
Аглая Тарасова одной фразой объяснила суду появление наркотиков в чемодане
Педиатр посоветовала, что есть во время грудного вскармливания
«Обнаружили в апреле»: названа точная причина смерти актера Шиловского
Появилось видео, как Путин попробовал сыграть на комузе
«Большая семерка» нашла деньги для Киева за счет доходов от активов России
В Иркутске загорелся цех по производству стеновых панелей
С саратовца взыщут 3 млн рублей, выплаченных за не вернувшегося с СВО сына
Психолог рассказала, как преждевременные елки крадут новогоднее настроение
Трампа уличили в стремлении мирно урегулировать конфликт на Украине
Эндокринолог перечислила главные причины набора веса
Францию уличили в нарушении свободы
Тарасовой огласили возможный приговор по делу о наркотиках. Фото из суда
Дальше
Самое популярное
Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке
Общество

Эти трубочки из лаваша а-ля пицца не стыдно подать и на новогодний стол: вкуснейшая закуска за 15 минут. Секрет в обалденной начинке

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной
Общество

Простой и вкусный завтрак из муки и сыра. Венгерский лангош — хрустящая лепешка с чесночным соусом и сметаной

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.