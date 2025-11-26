Нутрициолог предупредила об опасности горячих напитков Нутрициолог Панова: кофе и чай обезвоживают и охлаждают организм

Кофе и чай обезвоживают и охлаждают организм, рассказала «Радио 1» нутрициолог Ольга Панова. По ее мнению, такой эффект может навредить организму в холодное время года.

Контроль над питьевым режимом в отопительный сезон — это залог здоровья и защита от вирусов, — рассказала Панова.

Нутрициолог посоветовала следить за потреблением обычной воды. По ее словам, не стоит пить зеленый чай перед выходом на улицу, а чашку кофе лучше запить стаканом простой воды.

Ранее гастроэнтеролог Александра Прозорова рассказала, что любителям пить кофе на пустой желудок лучше отказаться от этой привычки. Врач пояснила, что выпитый натощак напиток способен провоцировать нарушения в функционировании желудочно-кишечного тракта.