Врач озвучила вескую причину, почему лучше отказаться от кофе натощак

Врач озвучила вескую причину, почему лучше отказаться от кофе натощак Гастроэнтеролог Прозорова заявила, что кофе натощак может нарушить работу ЖКТ

Любителям пить кофе на пустой желудок лучше отказаться от этой привычки, заявила в разговоре с Lenta.ru гастроэнтеролог Александра Прозорова. Врач пояснила, что выпитый натощак напиток способен провоцировать нарушения в функционировании желудочно-кишечного тракта.

Привычка начинать день с чашки кофе может привести к нарушениям в работе ЖКТ. Кофеин и хлорогеновые кислоты в составе напитка при употреблении натощак способны активизировать выработку желудочного сока, повышать его кислотность и раздражать слизистую, вызвать тошноту, тяжесть в животе и послабления стула, — сказала специалист.

Прозорова также советует воздерживаться от употребления фруктовых соков, особенно цитрусовых, до приема пищи. По ее словам, в этих напитках содержится повышенное количество сахара и кислот, способных изменять нормальную кислотность желудочной среды. Дополнительно гастроэнтеролог рекомендует исключить употребление сладких газированных напитков на голодный желудок.

Ранее заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова рекомендовала включать в утренний прием пищи клетчатку с кефиром. Это, по ее словам, поможет активизировать работу желудочно-кишечного тракта.