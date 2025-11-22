Международный муниципальный форум стран БРИКС
Врач озвучила вескую причину, почему лучше отказаться от кофе натощак

Гастроэнтеролог Прозорова заявила, что кофе натощак может нарушить работу ЖКТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Любителям пить кофе на пустой желудок лучше отказаться от этой привычки, заявила в разговоре с Lenta.ru гастроэнтеролог Александра Прозорова. Врач пояснила, что выпитый натощак напиток способен провоцировать нарушения в функционировании желудочно-кишечного тракта.

Привычка начинать день с чашки кофе может привести к нарушениям в работе ЖКТ. Кофеин и хлорогеновые кислоты в составе напитка при употреблении натощак способны активизировать выработку желудочного сока, повышать его кислотность и раздражать слизистую, вызвать тошноту, тяжесть в животе и послабления стула, — сказала специалист.

Прозорова также советует воздерживаться от употребления фруктовых соков, особенно цитрусовых, до приема пищи. По ее словам, в этих напитках содержится повышенное количество сахара и кислот, способных изменять нормальную кислотность желудочной среды. Дополнительно гастроэнтеролог рекомендует исключить употребление сладких газированных напитков на голодный желудок.

Ранее заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова рекомендовала включать в утренний прием пищи клетчатку с кефиром. Это, по ее словам, поможет активизировать работу желудочно-кишечного тракта.

