Россиянам назвали продукт, запускающий работу ЖКТ по утрам

Употребление клетчатки с кефиром на завтрак способствует активизации работы ЖКТ, заявила NEWS.ru заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова. Кроме того, по ее словам, рекомендуется выпить стакан теплой воды.

Нарушение работы желудочно-кишечного тракта может быть связано с рядом заболеваний, поэтому при длительных нарушениях стула, болевом синдроме, тошноте, изжоге и других симптомах следует обратиться к врачу. Если вы уверены в том, что здоровы, но кишечник не хочет «включаться» в работу, в первую очередь надо нормализовать питьевой режим. Если у вас не получается съедать рекомендуемые 400 грамм овощей и фруктов в день, ешьте на завтрак клетчатку с кефиром, ряженкой или густым соком, — отметила Чиркова.

Она порекомендовала сократить потребление рафинированных продуктов, переработанного мяса, консервов и маринадов. По словам врача, физическая активность, включая упражнения с вращательными движениями тела, также положительно влияет на работу кишечника.

