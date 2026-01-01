Новогодний кофе с мандаринами и крепким: вкусный напиток, который вернет к жизни

Кофе с мандаринами — звучит необычно, но работает безотказно: бодрит, согревает и мгновенно создаёт новогоднее настроение. Кофе здесь играет на контрасте с сочным мандариновым соком, а капля крепкого алкоголя делает вкус глубже и теплее. Отличный вариант для утра после праздника или уютного вечера, когда хочется «ожить» красиво.

Что понадобится: мандарины — 3–4 шт. (около 250–300 г), кофе молотый — 2 ч. л. (10–12 г), кипяток — 150 мл, сахар или заменитель — по вкусу (примерно 20–25 г), виски / ром / коньяк / ликёр — 20–40 мл.

Как готовить: из мандаринов выжмите сок, выбирая самые сочные плоды, кофе заварите в турке или джезве — крепость регулируйте под себя, в чашку налейте мандариновый сок примерно на треть объёма, добавьте сахар по вкусу, затем влейте горячий кофе и аккуратно перемешайте, после чего при желании добавьте виски, ром или коньяк, сразу подавайте и пробуйте, пока аромат максимально яркий — если хочется мягче, увеличьте долю сока, если нужен бодрящий эффект, добавьте больше кофе или немного крепкого. Совет: если мандарины сладкие, не спешите с сахаром, а если кислые — всё равно сначала попробуйте напиток, вкус раскрывается постепенно, особенно с алкоголем.

