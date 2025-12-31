Новый год — 2026
Мандариновые корки — не мусор, а кулинарная жемчужина: как превратить отходы в ароматное сокровище

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Думаете, мандариновые корки годятся только для мусорного ведра? А зря! Эти цитрусовые «отходы» — настоящий кладезь ароматов и вкусов. С ними любое блюдо заиграет новыми красками, а вы почувствуете себя настоящим шеф‑поваром. Давайте раскроем секреты использования мандариновых корок на кухне.

Сначала подготовьте кожуру: хорошенько промойте под проточной водой и тщательно высушите — это залог долгого хранения. Высушенные корки сложите в герметичную ёмкость и поставьте в прохладное место — так они сохранят свои свойства на несколько лет. Как же их использовать? Измельчите сухие корки в порошок и добавляйте в маринады для мяса или птицы, а также в заправки для салатов: цитрусовые нотки придадут блюдам свежесть и пикантность.

Можно смешать порошок с розмарином, паприкой, солью и перцем — такой смесью хорошо натирать мясо перед запеканием. Несколько кусочков сушёной кожуры ароматизируют супы и гарниры: положите их при варке тыквенного супа или приготовлении риса, а перед подачей удалите. А если хотите поэкспериментировать, попробуйте тушить мясо с корками, как это делают китайские повара: долго томленые блюда с цитрусовыми нотками получаются невероятно ароматными и насыщенными.

Ранее сообщалось, что здоровые комнатные растения радуют глаз чистыми и блестящими листьями, но далеко не все цветоводы знают, как правильно ухаживать за листвой. Магазинные полироли могут быть опасны, а некоторые растения и вовсе не переносят механического воздействия.

