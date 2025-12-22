Новый год-2026
22 декабря 2025 в 15:59

Листья домашних растений блестят как новые: простой способ с лимонной кислотой без химии и затрат

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Здоровые комнатные растения радуют глаз чистыми и блестящими листьями, но далеко не все цветоводы знают, как правильно ухаживать за листвой. Магазинные полироли могут быть опасны, а некоторые растения и вовсе не переносят механического воздействия. Есть простой и безопасный способ вернуть листьям естественный блеск, используя лишь лимонную кислоту.

Полировать можно растения с гладкими листьями: фикусы всех видов, крассулу, диффенбахии, декоративные пальмы и плющи. Опушенные или бархатистые листья — фиалки, бегонии, колеусы — трогать не стоит. Перед процедурой листья нужно очистить от пыли. Далее растворяют 1/4 чайной ложки лимонной кислоты в 200–250 мл воды.

Смоченной тканью протирают листья сверху и снизу или используют пульверизатор для мелких растений. После обработки листья высыхают естественно, блестят, легче дышат и активнее фотосинтезируют. Процедуру повторяют раз в месяц, а в пыльных помещениях — раз в две недели.

Ранее сообщалось, что со временем даже лучшая чугунная сковородка покрывается плотным нагаром, который, кажется, невозможно удалить. Но есть простой способ, доступный каждому, и он действительно работает. Метод помогает вернуть посуде чистый вид без долгого кипячения и агрессивной химии.

