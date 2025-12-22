Листья домашних растений блестят как новые: простой способ с лимонной кислотой без химии и затрат

Здоровые комнатные растения радуют глаз чистыми и блестящими листьями, но далеко не все цветоводы знают, как правильно ухаживать за листвой. Магазинные полироли могут быть опасны, а некоторые растения и вовсе не переносят механического воздействия. Есть простой и безопасный способ вернуть листьям естественный блеск, используя лишь лимонную кислоту.

Полировать можно растения с гладкими листьями: фикусы всех видов, крассулу, диффенбахии, декоративные пальмы и плющи. Опушенные или бархатистые листья — фиалки, бегонии, колеусы — трогать не стоит. Перед процедурой листья нужно очистить от пыли. Далее растворяют 1/4 чайной ложки лимонной кислоты в 200–250 мл воды.

Смоченной тканью протирают листья сверху и снизу или используют пульверизатор для мелких растений. После обработки листья высыхают естественно, блестят, легче дышат и активнее фотосинтезируют. Процедуру повторяют раз в месяц, а в пыльных помещениях — раз в две недели.

