01 января 2026 в 09:00

Все 1 января пьем чай и кофе и готовим быстрые творожные булочки — как сырники, но без мороки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
После праздничной ночи особенно хочется чего-то теплого, домашнего и максимально простого. Эти творожные булочки выручают идеально: без дрожжей, без долгого замеса и ожидания. Пока закипает чайник, на столе уже появляются румяные мягкие булочки с нежным творожным вкусом. Они напоминают сырники, но готовятся в духовке и не требуют стояния у плиты. Отличный вариант для ленивого утра или уютного вечернего чаепития.

Ингредиенты: пастообразный творог — 250 г, яйца — 2 шт., сахар — 5 ст. л., ванильный сахар — 10 г, разрыхлитель — 10–15 г, мука — 250 г, соль — щепотка, молоко — 1-2 ст. л. для смазки, изюм — по желанию.

Приготовление: в блендере взбейте творог, яйца, сахар, ванильный сахар и соль до гладкой однородной массы. Добавьте просеянную муку с разрыхлителем и аккуратно перемешайте — тесто получится мягким и слегка липким. Противень застелите пергаментом и смажьте маслом. Смочив руки водой, сформируйте небольшие булочки (около 12 штук) и выложите их на противень. Выпекайте при 190 °C 12–15 минут, затем достаньте, смажьте молоком, при желании слегка посыпьте сахаром и верните в духовку еще на 3–5 минут до легкой золотистой корочки. Нежные, пышные и ароматные — идеальные булочки для спокойного январского утра.

Ранее мы готовили творожные колбаски вместо сырников. Забытый рецепт из СССР, как готовила мама.

