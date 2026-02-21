Масленица без хлопот: золотистый заливной пирог — когда лень печь блины

Если стоять у плиты с половником совсем не хочется, а порадовать близких традиционными вкусами Масленицы нужно — этот пирог станет вашим спасением. В нем есть все, что мы любим в праздничном угощении: много сытной начинки, сливочный аромат и нежное, тающее во рту тесто.

Для начинки отварите вкрутую 5 куриных яиц, остудите и нарежьте кубиками. Мелко порубите большой пучок свежего зеленого лука — именно он дает тот самый весенний аромат. Смешайте лук с яйцами, добавьте щепотку соли и 20 г растопленного сливочного масла для сочности. Для теста в глубокой миске взбейте 2 яйца с 0,5 ч. л. соли. Влейте 400 мл кефира и добавьте 70 г растопленного масла. Постепенно всыпьте 280 г просеянной муки, смешанной с 1 ч. л. разрыхлителя. Тесто должно получиться по консистенции как густая сметана.

Смажьте форму для запекания маслом. Вылейте ровно половину теста и разровняйте. Сверху аккуратно распределите всю начинку из яиц и лука. Залейте оставшимся тестом, стараясь закрыть все просветы. Для красоты и аромата посыпьте пирог сверху 1 ч. л. кунжута или семян льна. Отправляйте в разогретую до 180 °C духовку на 35–40 минут. Пирог должен подняться и стать ярко-золотистым.

Подавайте его теплым со сметаной.

Совет: если хотите сделать пирог еще более праздничным, добавьте в начинку немного тертого сыра или мелко нарезанную слабосоленую рыбу.

Курник с курицей и картошкой — традиционный русский пирог с богатой начинкой.