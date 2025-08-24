Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 августа 2025 в 10:05

Курник — король пирогов: рецепт идеальной выпечки с курицей и картошкой

Курник: простой рецепт вкусного пирога Курник: простой рецепт вкусного пирога Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Курник — это настоящий кулинарный шедевр, который по праву называют «королем пирогов». Он не только невероятно вкусный, но и очень сытный. Главный секрет курника — это многослойная начинка из курицы, картофеля, лука, а иногда и грибов. Это идеальное блюдо для большого семейного ужина или праздничного застолья. Делимся простым рецептом.

Приготовьте тесто: смешайте 500 г муки, 250 г холодного сливочного масла (натертого на терке), 1 куриное яйцо, 150 мл ледяной воды и щепотку соли. Замесите, заверните в пленку и уберите в холодильник на 1 час.

Для начинки: 500 г куриного филе нарежьте кубиками, обжарьте с 2 луковицами до золотистости. Отдельно отварите 4 картофелины, разомните в пюре с 50 мл теплого молока. Добавьте зелень, соль, перец.

Раскатайте тесто на 2 пласта (нижний потолще). Выложите на противень, смазанный маслом. Слои: картофельное пюре → курица с луком → повторяем. Накройте вторым пластом, защипните края. Смажьте взбитым желтком, сделайте отверстие для пара. Выпекайте 40 минут при 180 °C.

  • Совет: чтобы было сочнее, добавьте в начинку 100 г обжаренных шампиньонов — они впитают сок и не дадут тесту размокнуть.

Читайте также: очень вкусные и мягкие пончики на кефире.

пироги
курица
рецепты
рецепт
выпечка
простыерецепты
быстрыерецепты
кулинария
кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шмыгаль раскрыл детали новой договоренности между Украиной и Швецией
В Молдавии жители прошли с советским Знаменем Победы
Лукашенко пожелал украинцам мирного неба над головой
Ситуация в аэропортах РФ 24 августа: задержки рейсов, что в Москве и Питере
Стало известно, на что надеются ВСУ на фоне наступления армии России
Застолье генералов закончилось расстрелом 75 лет назад
Украинский футболист оскорбил коллегу по команде из России одним жестом
С 1 сентября для россиян одной профессии введут новые штрафы
Петербуржец застрял в тайге из-за обильных дождей в Магадане
«Это не просто военные преступления»: Хинштейн об атаке ВСУ на Курскую АЭС
Актриса Дрожжина не сдается в битве за наследие Баталова
Россиянам рассказали о новом сервисе «второй руки»
Вильфанд дал неутешительный прогноз о бархатном сезоне в Москве
У российских легкоатлеток начали искать гендерные аномалии
«Прямо зашквар»: Кудрявцева о разводе Диброва с женой
Генерал ответил, какими дронами Украина атаковала порт Усть-Луга
Россия возобновила ввоз арбузов из одной страны
Сразу восемь россиян исчезли из-за грибов
В России отключат от «Госуслуг» часть сотовых номеров
Спецпоезд бросили на тушение терминала
Дальше
Самое популярное
Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами
Общество

Сеем в зиму, в апреле уже цветет! Многолетник с самыми красивыми цветами

Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки
Общество

Альпинисты отказались идти в горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов
Общество

Кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингердиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.