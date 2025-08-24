Курник — король пирогов: рецепт идеальной выпечки с курицей и картошкой

Курник — это настоящий кулинарный шедевр, который по праву называют «королем пирогов». Он не только невероятно вкусный, но и очень сытный. Главный секрет курника — это многослойная начинка из курицы, картофеля, лука, а иногда и грибов. Это идеальное блюдо для большого семейного ужина или праздничного застолья. Делимся простым рецептом.

Приготовьте тесто: смешайте 500 г муки, 250 г холодного сливочного масла (натертого на терке), 1 куриное яйцо, 150 мл ледяной воды и щепотку соли. Замесите, заверните в пленку и уберите в холодильник на 1 час.

Для начинки: 500 г куриного филе нарежьте кубиками, обжарьте с 2 луковицами до золотистости. Отдельно отварите 4 картофелины, разомните в пюре с 50 мл теплого молока. Добавьте зелень, соль, перец.

Раскатайте тесто на 2 пласта (нижний потолще). Выложите на противень, смазанный маслом. Слои: картофельное пюре → курица с луком → повторяем. Накройте вторым пластом, защипните края. Смажьте взбитым желтком, сделайте отверстие для пара. Выпекайте 40 минут при 180 °C.

Совет: чтобы было сочнее, добавьте в начинку 100 г обжаренных шампиньонов — они впитают сок и не дадут тесту размокнуть.

Читайте также: очень вкусные и мягкие пончики на кефире.