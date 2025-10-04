Готовлю эту вкуснятину вместо ужина — семью за уши не оттащишь: пирог-жюльен

Пирог-жюльен — это изысканное блюдо, которое сочетает нежную начинку классического жюльена и хрустящее тесто. Готовлю эту вкуснятину вместо ужина — семью за уши не оттащишь.

Рецепт: обжарьте 300 г куриного филе и 400 г шампиньонов, добавьте 2 обжаренные луковицы. Залейте 200 мл сливок 20%, потушите 10 минут, добавьте соль, перец. Раскатайте 500 г слоеного теста, выложите в форму, сделав высокие бортики. Наполните начинкой, сверху покройте сеткой из полосок теста или полностью закройте вторым пластом, сделав отверстия для выхода пара. Смажьте желтком, выпекайте 35–40 минут при 180 °C. За 10 минут до готовности можно посыпать 100 г тертого сыра.

Вкус пирога получается насыщенным и гармоничным: слоеное тесто с хрустящей корочкой идеально сочетается с нежной сливочно-грибной начинкой, курица придает сытность, а сырная корочка добавляет пикантности. Он хорош как горячим, так и холодным — станет звездой праздничного стола или изысканным ужином в кругу семьи.

