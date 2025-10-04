Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 19:01

Готовлю эту вкуснятину вместо ужина — семью за уши не оттащишь: пирог-жюльен

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пирог-жюльен — это изысканное блюдо, которое сочетает нежную начинку классического жюльена и хрустящее тесто. Готовлю эту вкуснятину вместо ужина — семью за уши не оттащишь.

Рецепт: обжарьте 300 г куриного филе и 400 г шампиньонов, добавьте 2 обжаренные луковицы. Залейте 200 мл сливок 20%, потушите 10 минут, добавьте соль, перец. Раскатайте 500 г слоеного теста, выложите в форму, сделав высокие бортики. Наполните начинкой, сверху покройте сеткой из полосок теста или полностью закройте вторым пластом, сделав отверстия для выхода пара. Смажьте желтком, выпекайте 35–40 минут при 180 °C. За 10 минут до готовности можно посыпать 100 г тертого сыра.

Вкус пирога получается насыщенным и гармоничным: слоеное тесто с хрустящей корочкой идеально сочетается с нежной сливочно-грибной начинкой, курица придает сытность, а сырная корочка добавляет пикантности. Он хорош как горячим, так и холодным — станет звездой праздничного стола или изысканным ужином в кругу семьи.

Ранее стало известно, как приготовить сытный пирог с курицей на заливном тесте.

Читайте также
Готовлю харчо по-грузински с аджикой и томатной пастой. Аромат стоит — с ума сойти!
Общество
Готовлю харчо по-грузински с аджикой и томатной пастой. Аромат стоит — с ума сойти!
Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!
Общество
Осетинский мясной пирог фыдджын! Тесто на кефире и сочная начинка. Сложное только название!
Цитрусовый пирог с лёгкой кислинкой: мастерский рецепт получится у всех
Общество
Цитрусовый пирог с лёгкой кислинкой: мастерский рецепт получится у всех
Капустник на сковороде: вкусный пирог на скорую руку
Общество
Капустник на сковороде: вкусный пирог на скорую руку
Готовлю гребешки с яблоками. Тесто на твороге — просто волшебство! От теста до выпечки — 30 минут
Общество
Готовлю гребешки с яблоками. Тесто на твороге — просто волшебство! От теста до выпечки — 30 минут
рецепты
пироги
выпечка
ужины
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Премьер Грузии пообещал наказать участников штурма дворца
«Ахмат» потерпел первое поражение после прихода Черчесова
В Грузии подвели первые итоги муниципальных выборов
Стало известно, кто лидирует в парламентских выборах Чехии
«Все больницы забиты такими»: Сергей Жуков о причине госпитализации матери
Грету Тунберг искусали клопы в израильской тюрьме
Раскрыт победитель на выборах мэра Тбилиси
Подросток чуть не лишился ног из-за атаки БПЛА на Белгородскую область
Сравнения с Борисовым, мечты о детях, театр: как живет актер Олег Гаас
Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
«Философия простая»: в Раде раскритиковали Зеленского из-за ВСУ
«Мы ищем дырки»: Милонов оправдался за новый iPhone
«Перед друзьями даже»: дочь Виктории Бони пожаловалась на популярность мамы
Украинские дроны чуть не убили мужчину на автовокзале в Брянской области
В Буланаше 16-летняя школьница погибла после падения с девятого этажа
Бразильская фешен-блогер попала под грузовик в свой день рождения
На Западе привели подробности о дронах над аэропортом Мюнхена
В Индии раскрыли, как Путин на «Валдае» послал Западу важный сигнал
СК подключился к поиску пропавшего подростка в российском регионе
Гороскоп на неделю с 6 октября: что ждет каждый знак зодиака?
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Адский удар в Харькове, трагедия Якутии, компенсации по вкладам: что дальше
Россия

Адский удар в Харькове, трагедия Якутии, компенсации по вкладам: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.