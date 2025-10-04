Клуб «Валдай»
В Грузии нашли виновных в тбилисских протестах

Кобахидзе: в тбилисских протестах виноват посол ЕС в Грузии Герчинский

Стычки участников митинга оппозиции с полицией в Тбилиси Стычки участников митинга оппозиции с полицией в Тбилиси Фото: Стрингер/РИА Новости

В беспорядках, которые проходят в Тбилиси, в том числе виноват посол ЕС в Грузии Павел Герчинский, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе на брифинге. По его словам, часть иностранцев прямо поддержала попытку свержения конституционного строя, передает ТАСС.

Вы знаете, что некоторые иностранцы даже напрямую поддержали попытку свержения конституционного строя, включая представителя ЕС. На этом фоне тот же посол ЕС в Грузии несет особую ответственность за это, — сказал Кобахидзе.

Ранее участники протестных акций в Тбилиси прорвались на территорию двора президентского дворца на улице Атонели. Во внутреннем пространстве резиденции началось столкновение между демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов. Полицейские пытались оттеснить протестующих с использованием перцового аэрозоля. Несмотря на временное отступление, митингующие продолжали предпринимать новые попытки штурма.

Кроме того, депутат Государственной думы Анатолий Вассерман заявил, что в Грузии осуществляется попытка государственного переворота. По его словам, протестные акции, последовавшие за местными выборами, организованы прозападными силами.

