В Госдуме резко высказались о протестах в Грузии после выборов Депутат Вассерман: в Грузии происходит попытка государственного переворота

В Грузии происходит попытка государственного переворота, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, протесты после местных выборов организованы прозападными силами.

Самих грузин очень жаль, если в очередной раз победят люди, воспитанные на идеях тоталитарной секты, либералы, которые приведут Грузию к разорению. Сейчас происходит очередная попытка госпереворота, причем, исходя из лозунгов тех, кто этот переворот готовил и раскручивал, накручивал толпу, переворот совершает в интересах тех, кого в России называют коллективным Западом. Учитывая, что этот Запад делает со странами, попавшими в его когти, я надеюсь, что попытка переворота провалится, — добавил Вассерман.

Ранее в центре Тбилиси начались массовые протесты с участием автомобильных колонн. В демонстрациях приняли участие сотни машин с жителями столицы и отдаленных регионов. Организаторы акции также развернули подготовку к масштабному митингу: они установили сцену, на которой заявили о цели мирного свержения действующего правительства.