Сотни машин стянулись к центру Тбилиси для участия в протесте

Массовые протесты с участием автомобильных колонн начинаются в центре грузинской столицы Тбилиси, сообщает ТАСС. Сотни машин с протестующими, включая жителей отдаленных регионов страны, направились к центру города.

В Тбилиси уже развернута подготовка к масштабной акции: устанавливается сцена, а власти стягивают силы правопорядка. По имеющейся информации, организаторы акции заявляют своей целью мирное свержение действующего правительства.

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что оппозиционные силы и иностранные неправительственные организации планируют осуществить «мирную революцию» 4 октября, в день местных выборов, с целью организации «майдана». По его словам, действуя по указанию из-за рубежа, эти структуры избрали опасный курс, способный привести к насилию и массовым беспорядкам.

Между тем премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что западные государства не смогут осуществить в республике сценарий, аналогичный украинскому Майдану. Глава правительства подчеркнул, что власти готовы решительно противодействовать любым попыткам дестабилизации, а у инициаторов протестов отсутствуют необходимые ресурсы для реализации своих замыслов.