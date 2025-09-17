Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 15:04

«Опасный путь»: в Грузии забили тревогу из-за подготовки Майдана в стране

Папуашвили: грузинская оппозиция готовит Майдан в стране

Фото: Константин Волков/NEWS.ru

Оппозиционные силы и иностранные НПО в Грузии планируют «мирную революцию» 4 октября, в день местных выборов, фактически стремясь устроить Майдан, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. По его словам, под диктовку из-за рубежа несколько партий и НПО выбрали опасный путь, который ведет к кровопролитию и беспорядкам, передает ТАСС.

Это тот опасный путь, на который встали под диктовку из-за рубежа несколько партий и НПО. Это путь, который прямо ведет к Майдану, кровопролитию и беспорядкам, — говорится в сообщении.

Ранее в центре Тбилиси прошла масштабная антиправительственная акция с участием оппозиционно настроенных граждан. Демонстранты собрались у здания Тбилисского государственного университета, после чего прошли шествием к проспекту Руставели. В акции участвовали представители восьми оппозиционных партий, неправительственных организаций, студенты и их сторонники. По данным организаторов в соцсетях, митинг был направлен против предстоящих местных выборов 4 октября и выражал протест действующим властям.

Грузия
Майдан
оппозиция
беспорядки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Эскортницы и богатые щеголи»: Милонов разнес идею бара «Овуляция» в Москве
«Откосить» невозможно: как изменится призыв в армию, что одобрила Госдума
Студенты сняли шкуру с пойманного медведя на глазах у всего общежития
Тень с ножом в святом месте: маньяк из Сергиева Посада до сих пор на свободе?
Депутаты Госдумы определились с исключениями для медицинской реформы
Известному российскому бизнесмену избрали меру пресечения
В Москве досрочно освободили осужденного за хищение 4,2 млрд бизнесмена
Объяснены причины истерики стран Запада из-за «Орешника»
«С нетерпением ожидает встречи»: в Индии высказались о визите Путина
В МВД раскрыли, как распознать мошеннический онлайн-магазин цветов
В городе разводных мостов появится памятник жертвам пандемии
Путин продлил контрсанкции до конца 2027 года
Эксперт рассказал, как оценить готовность батарей к отопительному сезону
Назван регион, где ВСУ могут попытаться повторить «курскую авантюру»
Танк с «мангалом судного дня» сняли в зоне СВО
Раскрыты планы ЕС по беспрецедентным санкциям против России
Надбавки к пенсии в 2026 году: кто и сколько получит, условия
Миротворцы ООН оказались ненужными для Украины
В Тюмени подростки захотели ногами «перевоспитать» сверстника
Мужчина запустил стиральную машину с новорожденным внутри барабана
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.