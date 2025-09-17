«Опасный путь»: в Грузии забили тревогу из-за подготовки Майдана в стране

Оппозиционные силы и иностранные НПО в Грузии планируют «мирную революцию» 4 октября, в день местных выборов, фактически стремясь устроить Майдан, заявил спикер парламента Шалва Папуашвили. По его словам, под диктовку из-за рубежа несколько партий и НПО выбрали опасный путь, который ведет к кровопролитию и беспорядкам, передает ТАСС.

Это тот опасный путь, на который встали под диктовку из-за рубежа несколько партий и НПО. Это путь, который прямо ведет к Майдану, кровопролитию и беспорядкам, — говорится в сообщении.

Ранее в центре Тбилиси прошла масштабная антиправительственная акция с участием оппозиционно настроенных граждан. Демонстранты собрались у здания Тбилисского государственного университета, после чего прошли шествием к проспекту Руставели. В акции участвовали представители восьми оппозиционных партий, неправительственных организаций, студенты и их сторонники. По данным организаторов в соцсетях, митинг был направлен против предстоящих местных выборов 4 октября и выражал протест действующим властям.