22 декабря 2025 в 18:54

Главного борца с коррупцией отправили в купянскую «мясорубку»

Украинского антикоррупционера Шабунина отправили в горячую точку под Купянском

Виталий Шабунин Виталий Шабунин Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Глава украинского Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин сообщил, что его перевели в район активных боевых действий. В своем Facebook (деятельность в РФ запрещена) он общественник уточнил, что его направили в район Купянска, из-за чего он не сможет присутствовать на судебных заседаниях по своему уголовному делу.

Допускаю, что отправить из подразделения одного меня в 10-километровую kill zone было бы подозрительно, поэтому прикрылись еще тремя солдатами, — написал Шабунин.

Общественника обвинили в уклонении от воинской службы, ему грозит до 10 лет лишения свободы. По версии следствия, после мобилизации в 2022 году он находился в гражданских структурах, оформляя это как командировки и продолжая получать зарплату. Сам Шабунин связывал преследование со своей критикой антикоррупционной политики украинских властей и высказываниями в адрес Владимира Зеленского.

Ранее в Одессе сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине) избили и попытались насильно мобилизовать мужчину. Им оказался старший матрос ВСУ, недавно освобожденный из плена. Он был старшим наводчиком в 36-й бригаде морской пехоты.

Украина
оппозиция
общественники
коррупция
ВСУ
