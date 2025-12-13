Одесские «людоловы» избили бывшего пленного ВСУ В Одессе бывшего пленного ВСУ избили и выкинули из машины на ходу

В Одессе сотрудники ТЦК (территориальные центры комплектования — аналог военкоматов на Украине) избили и попытались насильно мобилизовать бывшего украинского военнослужащего, недавно освобожденного из плена, сообщили в российских силовых структурах. Источник ТАСС пояснил, что речь идет о старшем матросе ВСУ, служившем старшим наводчиком в 36-й бригаде морской пехоты.

Военнослужащий был взят в плен в Мариуполе и после обмена находился на реабилитации. Задержание проводили девять «людоловов». Несмотря на предъявленные документы, силой затолкали его в бусик, избили и выбросили на ходу на проезжую часть, — сказал собеседник.

Ранее в Ивано-Франковской области нашли мертвым украинца, мобилизованного накануне. Родственники искали его самостоятельно, поскольку полиция никак не реагировала на шесть поданных заявлений о пропаже человека. В ТЦК заявили, что выпустили мужчину, так как он «дебоширил и не давал спать ребятам».

До этого появилась информация, что полиция в Одессе начала массовые проверки мужчин, одетых в традиционную одежду евреев-хасидов. Правоохранители подозревают, что под их видом могут скрываться переодетые уклонисты.