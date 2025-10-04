Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
04 октября 2025 в 21:26

Зацеперы опробовали черную «Иволгу» в день запуска на линию

«112»: подростков сняли на видео на крышах новых черных поездов «Иволга»

Фото: Василий Кузьмичёнок/АГН «Москва»

Черные составы «Иволга», вышедшие на линии Москвы 4 октября, уже привлекли внимание экстремалов-зацеперов, сообщает Telegram-канал «112». Как минимум два несовершеннолетних успели проехать на крыше нового поезда, при этом один из подростков смог поиграть токоприемником.

На опубликованных кадрах видно, как школьник, стоя на крыше вагона, несколько раз поднимает пантограф и касается проводов под напряжением, пока другие дети снимают происходящее на телефон. При контакте видны искры.

Ранее сообщалось, что в Москве зацепер прокатился снаружи поезда метро от станции «Царицыно» до станции «Орехово» и получил административный арест на семь суток. Молодой человек подбежал к последнему вагону и схватился руками за сцепку, однако его вычислили с помощью камер наблюдения.

До этого в Забайкалье на станции Бада от удара током на крыше грузового поезда погиб 14-летний зацепер. По предварительным данным следствия, оказавшись наверху вагона-хоппера, он случайно коснулся контактной сети, которая была под напряжением. Школьник скончался на месте от полученных травм.

Москва
поезда
зацеперы
происшествия
подростки
опасность
МЦД
Россия
Зацеперы опробовали черную «Иволгу» в день запуска на линию
