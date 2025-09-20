В Забайкалье от удара током умер 14-летний зацепер Подросток залез на крышу поезда на станции Бада и умер от удара током

В Забайкалье несовершеннолетний зацепер погиб от удара током на крыше грузового поезда, сообщил Тelegram-канал Восточного межрегионального следственного управления СК России. Предварительно следствие установило, что инцидент произошел на станции Бада Забайкальской железной дороги. Четырнадцатилетний мальчик проигнорировал требования безопасности, влез на крышу вагона-хоппера и случайно коснулся контактной сети.

От полученной травмы несовершеннолетний скончался на месте. По факту гибели ребенка было возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение по неосторожности смерть человека».

Ранее в Госдуме вновь заговорили о мерах борьбы с зацепингом. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил снимать видео со звездами, которые доходчиво объяснят малолетним хулиганам, почему игры на железных дорогах и в метро опасны. Милонов также призвал бороться с пабликами зацеперов в соцсетях, где пропагандируют это опасное развлечение.