Полыхающего зацепера нашли на крыше киевского экспресса В Киеве на крыше электрички сгорел человек

В Киеве на крыше пригородного поезда на станции Выдубичи на Украине обнаружили человека, который был охвачен ярким пламенем, сообщает «Газета.Ru». По предварительным данным, инцидент произошел на экспрессе, следовавшем в столицу.

Позже появилась информация, что жертвой стал подросток, который забрался на крышу вагона и его поразило током. Произошедшее также подтвердили в Telegram-канале киевского экспресса.

Состав задерживается с отправлением со станции Выдубичи в направлении станции Киев-Демеевский из-за травмирования человека. В настоящее время задержка составляет 30 минут, после чего планируется продолжение движения, — сказано в сообщении.

