Мигрант погиб под колесами электрички в Ленобласти

Во Всеволожске Ленинградской области электричка насмерть сбила 39-летнего мигранта, пишет Мойка78 со ссылкой на МВД России. Трагедия произошла в темное время суток на станции «Бернгардовка».
Мужчина попал под колеса транспорта, когда переходил ж/д пути в неположенном месте. Погибшим оказался уроженец Средней Азии.
Уточняется, что машинист, увидев мужчину, просигналил и применил экстренное торможение. Однако избежать столкновения не удалось. Иностранец скончался на месте от полученных травм.
Ранее в Тюменской области две пожилые женщины получили травмы после наезда на них грузового поезда. Одна пострадавшая скончалась, а вторая была госпитализирована.
До этого в подмосковной больнице умер подросток, которого ударило током на электричке в районе Наро-Фоминска, следовавшей из Москвы до Малоярославца. Еще один из зацеперов серьезно пострадал.