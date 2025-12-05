Мигрант погиб под колесами электрички в Ленобласти

Во Всеволожске Ленинградской области электричка насмерть сбила 39-летнего мигранта, пишет Мойка78 со ссылкой на МВД России. Трагедия произошла в темное время суток на станции «Бернгардовка».

Мужчина попал под колеса транспорта, когда переходил ж/д пути в неположенном месте. Погибшим оказался уроженец Средней Азии.

Уточняется, что машинист, увидев мужчину, просигналил и применил экстренное торможение. Однако избежать столкновения не удалось. Иностранец скончался на месте от полученных травм.

Ранее в Тюменской области две пожилые женщины получили травмы после наезда на них грузового поезда. Одна пострадавшая скончалась, а вторая была госпитализирована.

До этого в подмосковной больнице умер подросток, которого ударило током на электричке в районе Наро-Фоминска, следовавшей из Москвы до Малоярославца. Еще один из зацеперов серьезно пострадал.