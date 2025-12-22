Новый год-2026
22 декабря 2025 в 08:56

Появились кадры горящей электрички в Подмосковье

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Сети появились кадры электрички, загоревшейся на территории Московской области. Она направлялась в сторону столицы. В ролике можно заметить, что пламя охватило крышу состава, в небо поднимается столб дыма.

Электричка загорелась в городе Электрогорске. Предполагается, что причиной пожара могло стать перегревание реостатов. Пассажиров вывели из поезда, предварительно, никто не пострадал.

Утром понедельника, 22 декабря, во дворе жилого дома в Москве раздался громкий хлопок. По данным Telegram-канала «112», там взорвался автомобиль. В опубликованном ролике можно заметить, что машину осматривают сотрудники экстренных служб. Пострадавшего мужчину госпитализировали.

По предварительной версии, причиной взрыва автомобиля в Москве оказалась детонация самодельного взрывного устройства. По словам очевидцев, переднюю часть авто разнесло взрывом.

Позднее появилась информация, что пострадавший в результате взрыва мужчина получил множественные осколочные ранения нижних конечностей. Кроме того, ему диагностировали несколько закрытых переломов и перелом лицевой кости.

