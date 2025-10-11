Поездка зацепера на электричке в Подмосковье обернулась трагедией Подросток погиб на электричке после удара тока в районе Наро-Фоминска

В подмосковной больнице умер подросток, которого ударило током на электричке в районе Наро-Фоминска, следовавшей из Москвы до Малоярославца, сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения Московской области. Еще один из зацеперов серьезно пострадал.

Полиция уточняет информацию об инциденте. Ведется доследственная проверка. При этом некоторые СМИ писали, что всего из-за удара током пострадали три подростка, однако официального подтверждения этому не было.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что под Клином двое мужчин спасли 14-летнего зацепера, которого искали волонтеры. В выходные подросток вместе с компанией друзей пошел гулять. Они забрались между вагонов поезда, а во время движения состава мальчик упал. Напуганные друзья сбежали с места происшествия и боялись рассказать взрослым о случившемся.

Позже уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что зацепинг необходимо приравнять к экстремистскому движению из-за распространения в интернете ресурсов, предлагающих детям участвовать в этой опасной деятельности. Она также указала, что с начала года в регионе погибли 11 подростков в возрасте от 11 до 17 лет, но их не останавливает даже гибель друзей.