В Подмосковье волонтеры спасли 14-летнего зацепера

Под Клином двое мужчин спасли 14-летнего зацепера, которого искали волонтеры, сообщил Telegram-канал «112». В выходные подросток вместе с компанией друзей пошел гулять. Они забрались между вагонов поезда, а во время движения состава Михаил упал. Напуганные друзья сбежали с места происшествия и боялись рассказать взрослым о случившемся.

Родители Михаила забили тревогу после его исчезновения, на поиски были подняты волонтеры. Один из местных жителей по имени Александр узнал о пропаже одноклассника сына и вступил в чат по поиску. Там ему подробно рассказали о случившемся и описали место, где Михаил сорвался с поезда. Александр отправился на поиски мальчика по наводке с еще одним мужчиной. Вдвоем они нашли зацепера на последнем перегоне.

Ничего не было видно ночью. Мы прошли километров 30, дорога была тяжелая. Но мы верили, что он может быть жив. Мы устали, но остался последний перегон. Осмотрели его, — рассказал Александр.

Позже выяснилось, что неизвестным информатором в чате был один из друзей Миши, с Александром он общался под вымышленным именем. Полиция начала проверку по факту случившегося с подростком. Дело держит на контроле транспортная прокуратура Подмосковья.

Ранее в Забайкалье умер от удара током 14-летний мальчик. Зацепер залез на крышу поезда на станции Бада, задел контактную сеть, находящуюся под высоким напряжением, и скончался на месте. По факту гибели ребенка было возбуждено уголовное дело.