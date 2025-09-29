Полиция наказала молодого зацепера за поездку на вагоне в московском метро

Полиция наказала молодого зацепера за поездку на вагоне в московском метро Проехавшего снаружи поезда московского метро зацепера арестовали на семь суток

В Москве зацепер прокатился снаружи поезда метро и получил административный арест на семь суток, сообщила пресс-служба управления МВД России по столице. Инцидент произошел на станции «Царицыно», когда молодой человек подбежал к последнему вагону и схватился руками за сцепку.

На станции «Царицыно» <…> Московского метрополитена молодой человек, <…> зацепившись за сцепку последнего вагона, совершил проезд по тоннелю до станции «Орехово», — говорится в сообщении.

Ранее в Забайкалье несовершеннолетний зацепер погиб от удара током на крыше грузового поезда. Предварительно следствие установило, что инцидент произошел на станции Бада Забайкальской железной дороги. Четырнадцатилетний мальчик проигнорировал требования безопасности, влез на крышу вагона-хоппера и случайно коснулся контактной сети.

До этого в Госдуме вновь заговорили о мерах борьбы с зацепингом. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил снимать видео со звездами, которые доходчиво объяснят малолетним хулиганам, почему игры на железных дорогах и в метро опасны.