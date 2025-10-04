Элитные подразделения ВСУ оказались в окопах без обеспечения ТАСС: украинские ССО вынуждены воевать в окопах без должного обеспечения

Подразделения ССО ВСУ направляются на передовую для занятия окопных позиций при отсутствии необходимого материального обеспечения, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры России. Как подчеркнул источник, украинский спецназ приобретает несвойственный ему опыт окопной войны в ожидании замены мобилизованными военнослужащими.

Командование ВСУ из-за нехватки людей на позициях и массовых СЗЧ вынуждено отправлять в окопы элитные войска ССО, при этом не обеспечивая их нужными для удержания позиций средствами, — сказано в сообщении.

По словам источника, военнослужащие спецназа ВСУ вынуждены обращаться за помощью к гражданским лицам через социальные сети, выпрашивая средства на автомобильный транспорт, электрогенераторы, оборудование для зарядки устройств и терминалы спутниковой связи. Причиной называется уничтожение штатной техники в результате точных ударов.

Ранее глава российской администрации региона Виталий Ганчев рассказал, что Украина использует мирных жителей Купянска в качестве живого щита. Он признал, что такое развитие событий значительно затрудняет продвижение армии России. При этом войска продолжают блокировать противника в северной и западной частях города и расширяют подконтрольную зону.