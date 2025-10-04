Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 23:05

Элитные подразделения ВСУ оказались в окопах без обеспечения

ТАСС: украинские ССО вынуждены воевать в окопах без должного обеспечения

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Подразделения ССО ВСУ направляются на передовую для занятия окопных позиций при отсутствии необходимого материального обеспечения, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры России. Как подчеркнул источник, украинский спецназ приобретает несвойственный ему опыт окопной войны в ожидании замены мобилизованными военнослужащими.

Командование ВСУ из-за нехватки людей на позициях и массовых СЗЧ вынуждено отправлять в окопы элитные войска ССО, при этом не обеспечивая их нужными для удержания позиций средствами, — сказано в сообщении.

По словам источника, военнослужащие спецназа ВСУ вынуждены обращаться за помощью к гражданским лицам через социальные сети, выпрашивая средства на автомобильный транспорт, электрогенераторы, оборудование для зарядки устройств и терминалы спутниковой связи. Причиной называется уничтожение штатной техники в результате точных ударов.

Ранее глава российской администрации региона Виталий Ганчев рассказал, что Украина использует мирных жителей Купянска в качестве живого щита. Он признал, что такое развитие событий значительно затрудняет продвижение армии России. При этом войска продолжают блокировать противника в северной и западной частях города и расширяют подконтрольную зону.

ВСУ
СВО
Украина
спецназ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вучич заявил, что в НАТО готовятся к войне
Мирный житель подорвался на взрывном устройстве в Шебекино
Элитные подразделения ВСУ оказались в окопах без обеспечения
Премьер Чехии поздравил Бабиша с победой на выборах
Нетаньяху сообщил, сколько дней Израиль даст на переговоры по Газе
Раскрыто число жертв при обстреле ВСУ Макеевки
Пять человек пострадали при столкновении легковушки и скорой под Тверью
В Тбилиси возбудили уголовное дело по четырем статьям из-за беспорядков
Аэропорт Мюнхена столкнулся с новыми загадочными проблемами
Исследователи открыли новую диету, которая спасает жизни
Пилоты «Формулы-1» оказались дисквалифицированы с Гран-при Сингапура
Ученый раскрыл правду о влиянии магнитных бурь на здоровье человека
Зацеперы опробовали черную «Иволгу» в день запуска на линию
В Грузии нашли виновных в тбилисских протестах
У президентского дворца в Сомали прогремел мощный взрыв
Последствия шторма «Эми» оказались смертельными
«Динамо» нашел нового председателя совета директоров
Итальянский художник написал портрет погибшей девочки из Луганска
Водитель фуры 14 часов ждал въезда в Литву и напился
Водометы и штурм президентского дворца: фото беспорядков в Грузии
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября
Регионы

Наемники «предали» ВСУ, мощный удар ФАБ: новости СВО к утру 3 октября

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу
Общество

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.