04 октября 2025 в 17:00

Капустник на сковороде: вкусный пирог на скорую руку

Капустник на сковороде: вкусный пирог на скорую руку! Капуста раскрывает свою сладковатую нотку в идеальном сочетании с яичной пышностью. Отличный вариант для быстрого ужина или вегетарианского перекуса!

Ингредиенты

  • Капуста белокочанная — 300 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука пшеничная — 3 ст. л.
  • Чеснок сушёный — 1/2 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Перец чёрный — 1/2 ч. л.
  • Кунжут — 1 ст. л.
  • Масло растительное — для жарки
  • Укроп — для подачи
  • Сметана — для подачи

Приготовление

  1. Капусту мелко нашинкуйте, посолите и помните руками до выделения сока. Добавьте яйца, муку, чеснок и перец. Тщательно перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду с маслом. Выложите массу, распределите.
  2. Посыпьте кунжутом. Обжаривайте на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте со сметаной и свежим укропом.

Ранее мы готовили обалденный творожный пирог с грушей и сыром. Хоть к шампанскому, хоть к чаю!

