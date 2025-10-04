Капустник на сковороде: вкусный пирог на скорую руку! Капуста раскрывает свою сладковатую нотку в идеальном сочетании с яичной пышностью. Отличный вариант для быстрого ужина или вегетарианского перекуса!

Ингредиенты

Капуста белокочанная — 300 г

Яйца — 2 шт.

Мука пшеничная — 3 ст. л.

Чеснок сушёный — 1/2 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Перец чёрный — 1/2 ч. л.

Кунжут — 1 ст. л.

Масло растительное — для жарки

Укроп — для подачи

Сметана — для подачи

Приготовление

Капусту мелко нашинкуйте, посолите и помните руками до выделения сока. Добавьте яйца, муку, чеснок и перец. Тщательно перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду с маслом. Выложите массу, распределите. Посыпьте кунжутом. Обжаривайте на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте со сметаной и свежим укропом.

