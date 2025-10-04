Капустник на сковороде: вкусный пирог на скорую руку! Капуста раскрывает свою сладковатую нотку в идеальном сочетании с яичной пышностью. Отличный вариант для быстрого ужина или вегетарианского перекуса!
Ингредиенты
- Капуста белокочанная — 300 г
- Яйца — 2 шт.
- Мука пшеничная — 3 ст. л.
- Чеснок сушёный — 1/2 ч. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Перец чёрный — 1/2 ч. л.
- Кунжут — 1 ст. л.
- Масло растительное — для жарки
- Укроп — для подачи
- Сметана — для подачи
Приготовление
- Капусту мелко нашинкуйте, посолите и помните руками до выделения сока. Добавьте яйца, муку, чеснок и перец. Тщательно перемешайте до однородности. Разогрейте сковороду с маслом. Выложите массу, распределите.
- Посыпьте кунжутом. Обжаривайте на среднем огне с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте со сметаной и свежим укропом.
