Премьер Грузии пообещал наказать участников штурма дворца

Участники штурма президентского дворца в Тбилиси совершили уголовное преступление, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге. Глава правительства подчеркнул, что все причастные к насильственным действиям лица будут привлечены к ответственности, а иностранная агентура, организовавшая беспорядки, будет нейтрализована, передает ТАСС.

То, что мы видели на улице Атонели, — это уголовное преступление. Каждый человек, который участвовал в этом насильственном акте, будет привлечен к ответственности, — сказал премьер.

Ранее участники протестных акций в Тбилиси прорвались на территорию двора президентского дворца на улице Атонели. Во внутреннем пространстве резиденции началось столкновение между демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов. Полицейские пытались оттеснить протестующих с использованием перцового аэрозоля. Несмотря на временное отступление, митингующие продолжали предпринимать новые попытки штурма.

Кроме того, депутат Государственной думы Анатолий Вассерман заявил, что в Грузии осуществляется попытка государственного переворота. По его словам, протестные акции, последовавшие за местными выборами, организованы прозападными силами.