04 октября 2025 в 20:48

Орбан заявил о хорошей новости для всей Европы

Орбан: победа ANO на выборах в Чехии стала хорошей новостью для Европы

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Оппозиционное движение ANO («Акция недовольных граждан») во главе с экс-премьером Андреем Бабишем одержало победу на парламентских выборах в Чехии, что является хорошей новостью для Европы, сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в социальной сети X. Глава венгерского правительства назвал этот результат большим шагом вперед для страны.

Истина восторжествовала! Андрей Бабиш одержал убедительную победу на парламентских выборах в Чехии. Большой шаг вперед для Чехии и хорошая новость Европы. Поздравляю, Андрей! — высказался Орбан.

Ранее стало известно, что движение «Акция недовольных граждан» победило на парламентских выборах в Чехии. Согласно данным после обработки 99,45% протоколов, партия набрала 34,72% голосов и получила 80 мандатов из 200 в Палате депутатов.

Кроме того, эксперты сообщили, что Европейский союз опасается победы на выборах партии Бабиша. По мнению аналитиков, это связано с потенциальным ухудшением позиции Украины, а также с риском превращения Чехии в «третьего антиевропейского агитатора» после Венгрии и Словакии.

