Стало известно, кто лидирует в парламентских выборах Чехии ANO набрало 34,72% голосов и получило 80 мест в Палате депутатов Чехии

Движение «Акция недовольных граждан» (ANO) под руководством бывшего премьер-министра Андрея Бабиша победило на парламентских выборах в Чехии, сообщает информационное агентство CTK. После подсчета голосов на 99,45% участков ANO набрало 34,72% и получило 80 из 200 мест в Палате депутатов.

С победой поздравил действующий премьер Петр Фиала. В общей сложности в нижнюю палату парламента Чехии прошли шесть политических сил, включая ANO.

Ранее стало известно, что Евросоюз опасается возможной победы на выборах в Чехии партии Бабиша. В Брюсселе рассматривают возможность появления «третьего антиевропейского агитатора» в Центральной Европе после Венгрии и Словакии, что может негативно повлиять на дальнейшую поддержку Украины.

Ранее The New York Times сообщила, что Чехия может отказаться от программы поставок оружия Украине в случае победы на выборах оппозиционной партии ANO. Представители партии намерены пересмотреть условия помощи Киеву, передав бремя финансирования НАТО, поскольку считают программу военной поддержки «прогнившей» и нецелесообразной.