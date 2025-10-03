Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 октября 2025 в 08:28

На Западе объяснили, почему Евросоюз боится победы Бабиша

The Guardian: Евросоюз боится ухудшения положения Украины из-за Бабиша

Андрей Бабиш Андрей Бабиш Фото: Jakob Ratz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Евросоюз боится возможной победы партии бывшего премьер-министра Чехии Андрея Бабиша «Акция недовольных граждан» на выборах, сообщает газета The Guardian со ссылкой на экспертов. Это объясняется тем, что политик может еще больше ухудшить положение Украины. По мнению аналитиков, Чехия может стать «третьим антиевропейским агитатором» вслед за Венгрией и Словакией.

За голосованием будут пристально следить в Брюсселе, который с тревогой рассматривает возможность появления третьего антиевропейского агитатора в Центральной Европе наряду с Венгрией и Словакией, что может иметь последствия для поддержки Украины со стороны блока, — говорится в публикации.

Ранее появилась информация, что Чехия может изменить политику в отношении Украины после парламентских выборов. В частности, победа Бабиша усилит союз премьеров Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо, выступающих против помощи Киеву.

Вместе с этим Чехия свернула выдачу виз в России. Последним днем, когда визовые центры принимали документы от заявителей, в регионах стало 26 сентября, в Москве — 29 сентября.

