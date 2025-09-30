Европейская страна свернула выдачу виз в России

Визовые центры Чешской Республики на территории России прекратили свою деятельность, следует из сообщения компании VFS Global. Последним днем, когда они принимали документы от заявителей, в регионах стало 26 сентября, в Москве — 29 сентября. Объяснений причин пока не поступало.

Уважаемые заявители, информируем вас об окончании работы визовых центров Чехии в России, — говорится в публикации.

Тем временем стало известно, что владельцам российских дипломатических и служебных паспортов, не аккредитованным в Чехии, будет запрещен въезд в республику. Решение об этом принято правительством во вторник, мера направлена на ограничение передвижения российских дипломатов по странам ЕС. Ограничения введены якобы в связи с ростом диверсионной активности и необходимостью предотвратить «деятельность лиц, действующих под дипломатическим прикрытием».

Представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова в свою очередь отметила, что МИД России изучает «безумную новеллу» Чехии с новыми запретами на въезд россиянам. Министерство обязательно даст развернутый комментарий по данному поводу, отметила дипломат.