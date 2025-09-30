Захарова раскрыла, что МИД России делает с «безумной новеллой» Чехии Захарова: МИД изучает запреты Чехии на въезд россиянам

МИД России изучает «безумную новеллу» Чехии с новыми запретами на въезд россиянам, заявила представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Министерство обязательно даст развернутый комментарий по данному поводу, отметила дипломат в разговоре с ТАСС.

Изучаем очередную безумную новеллу, — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что владельцам российских дипломатических и служебных паспортов, не аккредитованным в Чехии, будет запрещен въезд в республику. Решение об этом принято правительством во вторник, мера направлена на ограничение передвижения российских дипломатов по странам ЕС.

Также стало известно, что Чехия начала выдавать россиянам визы с пометкой «посещение» вместо туристических, чтобы компенсировать потери из-за антироссийской политики ЕС. С 2022 года страна лишилась почти €200 млн (19,8 млрд рублей) доходов из-за снижения потока российских туристов.

По словам осведомленных источников, Еврокомиссия намерена значительно ужесточить выдачу шенгенских виз для россиян. Новшества предполагают введение единых строгих правил для всех государств Шенгенской зоны.