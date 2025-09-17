Европу не отпускает идея осложнить жизнь российским туристам

Еврокомиссия планирует существенно ужесточить процедуру выдачи шенгенских виз для граждан Российской Федерации, сообщило немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на информированные источники. Данная инициатива будет реализована через установление единых строгих правил для всех стран шенгенской зоны.

Согласно публикации, новый регламент призван унифицировать визовую политику и обязать к ее соблюдению такие популярные у российских туристов страны, как Италия, Франция, Испания и Греция. Ожидается, что официальное представление нового санкционного пакета состоится уже в ближайшую пятницу.

Ранее стало известно, что ряд европейских стран призвали к полному запрету на въезд для туристов из России. Инициативу могли одобрить только в том случае, если за нее проголосовало бы большинство. Тем не менее пять стран Евросоюза — Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия — не позволили ограничить выдачу россиянам шенгенских виз.

На этом фоне эксперт по туризму Майя Котляр заявила, что ситуация с выдачей россиянам шенгенских виз является неоднородной. По ее словам, без проблем их чаще всего предоставляют такие страны, как Испания, Италия, Греция, Франция. Она подчеркнула, что туризм для этих государств — важная составляющая экономики.