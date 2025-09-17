Турэксперт оценила ситуацию с выдачей россиянам шенгенских виз

Ситуация с выдачей россиянам шенгенских виз является неоднородной, заявила газете «Взгляд» эксперт по туризму Майя Котляр. По ее словам, без проблем их чаще всего предоставляют такие страны, как Испания, Италия, Греция, Франция. Она подчеркнула, что туризм для этих государств — важная составляющая экономики.

Ситуация с шенгенскими визами сегодня неоднородная. Если говорить о странах, которые лучше всего выдают визы — это Греция, Испания, Франция, Италия и Венгрия, — сказала Котляр.

В то же время эксперт отметила, что отказы по визам часто поступают от Польши, стран Прибалтики и Финляндии. Котляр указала, что посольства этих стран могут не принимать документы от россиян, наряду с этим там действуют достаточно жесткие визовые ограничения.

Ранее стало известно, что ряд европейских стран призвали к полному запрету на въезд для туристов из России. Инициативу могли одобрить только в том случае, если за нее проголосовало бы большинство. Тем не менее пять стран Евросоюза — Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия — не позволили ограничить выдачу россиянам шенгенских виз.