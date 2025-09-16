Раскрыто, кто не позволил ЕС ограничить выдачу россиянам «шенгена» Pronews: пять стран Евросоюза не дали ограничить выдачу россиянам шенгенских виз

Пять стран Евросоюза — Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия — не позволили ЕС ограничить выдачу россиянам шенгенских виз, заблокировав соответствующее предложение, сообщает греческое издание Pronews. Для Греции это стало первым вето на антироссийские ограничения с 2022 года.

Греция впервые с 2022 года <…> заблокировала решение ЕС о неблагоприятных для России правилах. В частности, она отказалась вводить ограничения на получение виз для граждан России, — говорится в материале.

Издание отмечает, что такие ограничения привели бы к «катастрофическим последствиям» для туризма во многих странах. Журналисты привели в пример Ионические острова, где российские туристы — частые гости.

Ранее стало известно, что ряд европейских стран призвали к полному запрету на въезд для туристов из России. Инициативу смогут одобрить только в том случае, если за нее проголосует большинство. Кроме того, некоторые государства рассматривают идею ограничить свободу передвижения российских дипломатов. Часть из них относится к инициативе скептически, опасаясь ответных шагов со стороны Москвы.