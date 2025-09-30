Еще одна страна Евросоюза запретила въезд российским дипломатам Власти Чехии запретили въезд в страну для российских дипломатов

Владельцам российских дипломатических и служебных паспортов, которые не были аккредитованы в Чехии, запрещен въезд в страну, сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в соцсети X. Решение принято правительством республики во вторник, запрет призван ограничить передвижения российских дипломатов по странам Евросоюза.

Мы подаем пример другим странам, и я продолжу добиваться принятия наиболее последовательных мер на уровне всей Шенгенской зоны, — заявил журналистам Липавский.

Как утверждает министр, ограничения введены якобы в связи с ростом диверсионной активности и необходимостью предотвратить «деятельность лиц, действующих под дипломатическим прикрытием». Перед этим европейская пресса сообщила, что в 19-м пакете санкций ЕС может быть ограничено передвижение внутри Блока не только российским дипломатам, но и всем сотрудникам дипломатических представительств РФ.

Ранее стало известно, что новый пакет европейских санкций может затронуть туристов. В Европе подумывают запретить оказывать услуги, непосредственно связанные с туристической деятельностью на территории России.